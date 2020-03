Facebook

Das Missgeschick wurde nach dem Facebook-Beitrag umgehend überklebt © Grüne

Für einige Schmunzler sorgte vor Kurzem ein Plakatständer in Deutschlandsberg, in der Nähe des Bahnhofes. Anlässlich der Gemeinderatswahlen wurde auf zwei Drittel der Plakatwand ein Foto von SPÖ-Spitzenkandidat Josef Wallner geklebt. Allerdings warb man auf dem restlichen einen Drittel für die Erotikmesse in Graz.