Für die FPÖ tritt Gerald Wurzer, für die ÖVP Maria Skazel und für die SPÖ Gerhard Theissl an © FPÖ, ÖVP, SPÖ

Seit sieben Jahren ist Maria Skazel (ÖVP) Bürgermeisterin von St. Peter im Sulmtal. Vor Kurzem konnte sie zudem in den Landtag einziehen. Bei den Gemeinderatswahlen tritt Skazel für die ÖVP als Spitzenkandidatin an. „Wir haben Familien und Lebensqualität als Leitthema gewählt“, erzählt die Politikerin. Weiters wollen die Schwarzen im Bereich der Mobilität nachjustieren. So könnte sich Skazel etwa einen Mobilitätszuschuss für Studierende vorstellen. „Unser Ziel ist es, die zwölf Mandate zu halten“, sagt Skazel.