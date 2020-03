Facebook

Peter Stradner, SPÖ © SPÖ

Wagna ist anders“, das sagen die Spitzenkandidaten aller Parteien. Man ist stets um ein konstruktives Miteinander bemüht, fast 600 Gemeinderatsbeschlüsse wurden in den letzten fünf Jahren ohne Gegenstimme gefasst, der Fairnesspakt für den Wahlkampf ist da eigentlich nur Formsache. Die SPÖ mit Bürgermeister Peter Stradner hält derzeit 18 Mandate. Dass diese Zahl zu halten sein wird, davon geht Stradner nicht aus. „Mir ist wichtiger, fair und authentisch zu sein, ich kann hinter allem stehen, was ich sage und tue. Und die Arbeit in Wagna macht richtig Spaß, weil die Zusammenarbeit mit allen Parteien so großartig ist. Diese gegenseitige Wertschätzung ist so wichtig.“ Seine Themen sind Familie und Generationen, Wirtschaft und Arbeit, Lebensraum und Umwelt sowie Sicherheit.