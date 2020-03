In St. Georgen an der Stiefing

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Neubauer, ÖVP © (c) Robert Lenhard (Robert Lenhard)

Der amtierende Bürgermeister, Wolfgang Neubauer, will es noch einmal wissen. Er geht am 22. März wieder für die ÖVP ins Rennen um Stimmen und Mandate. Und ist relativ gelassen: „Wir hatten in den letzten fünf Jahren ein sehr kollegiales Miteinander aller Parteien im Gemeinderat, da stand immer St. Georgen im Vordergrund. Ich rechne mit einem fairen Wahlkampf.“ Elf Mandate hält die ÖVP derzeit. „Wir haben einen Mitbewerber mehr, es wird also spannend. Aber wenn wir nicht mehr als ein Mandat verlieren, wäre ich sehr zufrieden.“ Seine Themen: Der Ausbau der Wasserleitung Richtung Hart, die Sanierung der Volksschule, Musikheimbau- und Gemeindezentrum, Hochwasserschutz und Glasfaserausbau.