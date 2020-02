Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 Frauentaler Bürgermeister rechnet mit roter Mehrheit bei den Wahlen

In Frauental an der Laßnitz setzt die SPÖ auf den Bonus des Langzeitbürgermeisters Bernd Hermann. Die ÖVP will langfristig die rote Mehrheit zu Fall bringen. Endlich im Gemeinderat mitmischen, ist das Ziel der Freiheitlichen.