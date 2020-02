Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 ÖVP setzt in Lebring auf den Bürgermeisterbonus

In Lebring-St. Margarethen geht ÖVP-Spitzenkandidat Franz Labugger zum ersten Mal als amtierender Bürgermeister in die Wahl und will seine absolute Mehrheit ausbauen. Oppositionsparteien SPÖ und ÖVP wollen ihre Mandate halten.