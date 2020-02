Die Grünen präsentierten in Leibnitz gestern ihre Spitzenkandidaten für die Wahl: Walter Lesky auf Platz eins und zweitgelistete Celina Robi(c) inklusive Wahlprogramm.

Spitzenkandidat Walter Lesky und listenzweite Celina Robi(c) © Barbara Kahr

"Das ist meine letzte Kandidatur. Ich will danach kein Waldorf aus der Muppet Show werden, der überall noch seinen Senf dazu gibt“, sagt Walter Lesky, Grüne-Spitzenkandidat in Leibnitz und seit 25 Jahren Gemeinderat. Der Rückzug aus dem Gemeindegeschehen liegt aber in der Ferne. Und mitten im Wahlkampf gibt es noch einiges zu tun.