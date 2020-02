Facebook

Der Zuzug beschert dem Wohnbau im Kernraum Leibnitz einen Boom © Robert Lenhard

Kräne, soweit das Auge reicht: Wer von der Kreuzkogelwarte auf das Leibnitzer Feld hinabblickt, wird Zeuge eines Baubooms, der den südlichsten Bezirk des Landes voll erfasst hat. Weil es sich hier gut leben lässt und der Ballungsraum Graz schnell erreichbar ist, schießen in ehemals landwirtschaftlich dominierten Gemeinden Einfamilienhäuser und Wohnbauten in die Höhe. Zählte der Bezirk 1991 noch knapp 74.000 Einwohner, waren es am 1. Jänner 2019 bereits rund 82.500 – Tendenz steigend.