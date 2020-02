Die Grünen Wildon sehen keine Notwendigkeit für erfolgte Abholzung am Badesee Wildon. Bürgermeister Helmut Walch argumentiert mit Gefahr in Verzug

Kritisieren die Rodung: Teresa Trattner, Werner Kammel und Andrea Schmer-Galunder von den Grünen Wildon © Robert Lenhard

Mit einem aufgelegten Thema starten die Grünen Wildon in den Wahlkampf. Via Facebook kritisieren sie die großflächige Abholzung von Bäumen im Bereich des Südwestufers am Wildoner Badesee. „Die Bäume waren gesund, anscheinend haben sie zu viel Schmutz verursacht. Natürlich liegt auch der Verdacht nahe, dass der Parkplatz erweitert werden soll“, ärgert sich Gemeinderat und Spitzenkandidat Werner Kammel über mangelnde Information seitens Bürgermeister Helmut Walch (SP). Dieser kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „Die Bäume mussten weg, weil sie kaputt waren und Gefahr in Verzug bestand.“ Die abgeholzte Fläche werde im Frühjahr neu bepflanzt, der Parkplatz keinesfalls erweitert. „Es herrscht eben schon Wahlkampf“, so Walch.