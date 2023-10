Zukünftige Leiterin: "Jeder geht irgendwann. Es ist nur das Wie"

Am LKH in Deutschlandsberg geht mit 4. Dezember die neue Palliativstation in Betrieb. Die künftige Stationsleiterin Jacqueline Jöbstl erklärt, warum das keine Sterbestation ist. Ein Blick auf die Baustelle.