Kennengelernt haben sich die Steuerberaterin Beatrice Pürstner und der Bankangestellte Peter Diestler bei einem Konzert in Heimschuh im Mai 2010. Im Oktober 2019 erfolgte schließlich der Hausbau in Kitzeck, ins gemeinsame Nest eingezogen sind die Liebenden dann 2021. Den Heiratsantrag machte Peter seiner Beatrice zur stillsten Zeit im Jahr, nämlich am Heiligen Abend.

Die kirchliche Hochzeit wurde am 30. September in der Pfarrkirche Kitzeck im Sausal zelebriert. Das Schloss Ottersbach war für das Brautpaar dann die perfekte Location für die Feier mit Familie und Freunden.

Die beiden verbindet nicht nur die Liebe zu den Tieren, auch kulinarisch sind sie sich einig, beide essen leidenschaftlich gerne "Pommes".

