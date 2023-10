Dieses Unternehmen wirft südsteirischen Wein und Kürbiskernöl in Schale

Was in Zeiten des Weinskandals begann, zählt nun 115 Mitarbeiter und hat einen neuen Standort in Lebring-St. Margarethen. Am 29. September öffnete die neue südsteirische Niederlassung von Müller Glas offiziell ihre Türen.