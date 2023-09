Schon einmal vom Bogenparcours Sieberegg in Eibiswald gehört? Oder von "Paintballaction" in Wildon? Nein? Genau so geht es vielen Jugendlichen in der Süd- und Südweststeiermark. Sie wollen ihre Freizeit mit ihren Freunden sinnvoll nutzen, kennen jedoch nicht alle Angebote, die ihre Heimatregion zu bieten hat.