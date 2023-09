Beim Maturaball des Gymnasiums Leibnitz lernten sich Gerrit und Mario kennen. Die klinische Psychologin und der Hörakustiker ergänzen sich in der Partnerschaft perfekt. Besonders zusammengeschweißt hat das Paar die MS-Erkrankung von Gerrit, die seit 2016 im Rollstuhl sitzt. Dass Gerrit an ihr Leben so positiv herangeht und ihr Partner sie so souverän unterstützt, gibt der Beziehung eine neue Qualität.

Nun hat das Paar ein weiteres Kapital ihrer gemeinsamen Geschichte aufgeschlagen. Am Standesamt in Leibnitz schlossen sie der Bund der Ehe. "Die Feier war sehr emotional und die Kraft der Gäste, mit der sie das Brautpaar unterstützt haben, spürbar", verrät der Brautvater. Der gesellige Teil der Feier fand im Anschluss bei der Bierbotschaft in Wundschuh statt.

© (c) Robert Sommerauer

Wohl fühlen sich die beiden in der Natur und bei Unternehmungen mit Freunden, Gerrit auch beim Eisschwimmen, das ihr in Bezug auf ihre Erkrankung sehr gut tut. Geflittert wurde im Kaunertal, wo auch ein Gletscherbesuch am Programm stand. Vor Kurzem sind die Frischvermählten in eine wunderschöne Wohnung gezogen, wo sie ihr Eheleben in vollen Zügen genießen können.

