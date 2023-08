Ganz ohne Worte, schon am Strahlen von Alexandra Gillich erkennt man ganz deutlich, dass das Pilotprojekt ein voller Erfolg war: Das von ihr und ihrem Team von "Ponyseidank" durchgeführte pferdegestützte Trainingscamp "Schluss mit Mobbing" Ende August hatte das Ziel, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der teilnehmenden Kinder zu stärken und damit Mobbing zu verhindern. "Drei Kinder zwischen 8 und 12 Jahren haben am Pilotprojekt teilgenommen und es war so schön zu sehen, dass es ihnen nach diesen drei Tagen viel besser ging als zuvor", freut sich Gillich, Lebens- und Sozialberaterin mit der Zusatzausbildung zur Trainerin für ganzheitliche Mobbingprävention.