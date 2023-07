Eine vermeintliche Wolfssichtung im Bezirk Voitsberg, Wolfsrisse im Ennstal - die Aufregung um "Isegrim" ist derzeit so groß wie lange nicht. Und doch hatte einer seiner Vorfahren vor rund 110 Jahren eine regelrechte Hysterie im Land ausgelöst. Massenhaft kamen Jäger und Schaulustige in die Weststeiermark, in Wien wurde ein Gasthof "Zum Bauernschreck" eröffnet, es wurde Bauernschreck-Likör kredenzt und rund 40 Bauernschreck-Postkarten waren im Umlauf, manche davon warnten ironisch vor einem – Löwen.