Das Weingut Adam-Lieleg ist vielen in der Region ein Begriff. Welche Personen stehen dahinter?

FLORIAN LIELEG: Aktuell sind drei Generationen im Familienbetrieb aktiv. Ich bin gemeinsam mit meinen Eltern Liane und Manfred hauptverantwortlich, wir arbeiten aber vor allem nach meiner Philosophie. Wenn mein Bruder Mathias neben dem Studium Zeit hat, unterstützt auch er tatkräftig und bringt seine Ideen mit ein. Und auch meine Großeltern helfen mit: Oma ist die gute Seele am Hof und packt beim Weinverkauf mit an. Und mein Opa ist noch im Weingarten tätig. Das macht er mit Leib und Seele.