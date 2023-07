Nach knusprigen Speckstreifen war den beiden Frauen, die gegen 12.20 Uhr das Feuer in der Räucherzelle bemerkt hatten nicht. Die Besitzerin und eine Bedienstete eines Weingutes in Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, waren auf die Brandentwicklung im Inneren einer Räucherzelle aufmerksam geworden, die mit ungefähr 50 Kilogramm Speck befüllt war. Offenbar hatte sich heruntertropfendes Fett am Abtropfblech über der Brennkammer entzündet. Der Löschversuch durch die beiden Frauen verlief erfolglos und die Flammen setzten die Garage in Brand, in der die Räucherzelle untergebracht war.