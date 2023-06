Es duftet nach Wiesenblumen, vereinzelte Regentropfen klammern sich noch an den Grashalmen fest. Am Himmel hängen graue Wolken, während sich ein Schwall Stallgeruch seinen Weg in die Nase bahnt. Ein tiefes Raunzen ertönt. Ein Blick ums Eck des weißen Gebäudes und schon schaut man in die treuherzigen Augen von – genau: Alpakas.

"Sobald man ihnen in die Augen schaut, verliebt man sich. Ich habe damals sogar von den Tieren geträumt", erzählt Helga Strohmeier lachend, während sie eines der Tiere am Hals streichelt. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas führt sie den Betrieb Schlossblick Alpakas in Stainz. Vor rund fünf Jahren begegnete sie Alpakas bei einem Kirtag auf der Teichalm. Da war es um sie geschehen. Bald darauf holten sie sich drei trächtige Alpaka-Stuten nachhause.

Scheu und zögerlich

Beim Besuch einer Alpaka-Schau in Traboch wurde dem Ehepaar dann ein Hengst aus Südtirol zum Kauf angeboten. Da die Strohmeiers keinen Anhänger dabei hatten, stellte ihnen der Züchter das Tier kurzerhand zu. "Seitdem ist Senegal ein Südsteirer. Er führt die Gruppe bei den Alpakawanderungen an, er ist der besonnenste von allen", sagt Strohmeier und führt Senegal an der Leine, einer dicken Baumwoll-Kordel in Rot, auf die Wiese vor dem Gehege.

Skeptisch schauen die übrigen Alpakas den beiden nach. "Burli, Burli, kommts", lockt die 55-Jährige sie durch die von ihr offengelassene Tür des Geheges auf die Wiese. Ein scheuer Blick, ein zögerlicher Schritt ins Gras. Erst eines, dann langsam das zweite und das nächste, bis alle Vierbeiner einen Platz im Grünen gefunden haben. Und schon legen sie mit dem Grasen los.

"Ich rate den Besuchern immer, die Alpakas nicht zu oft fressen zu lassen. Es sind gemütliche Tiere und da kommen wir dann nicht mehr voran", sagt die Betreiberin lachend. Teambuilding-Gruppen, Polterrunden, Geburtstagsfeiergäste, aber auch Pensionierte kommen zu den Alpakas auf ihrem Hof. "Unser bisher ältester Gast war 91 Jahre alt, unser jüngster vier", so Strohmeier.

Alpakawolle

Einmal im Jahr, im Mai, werden die Tiere geschoren. Fünf Kilo Wolle kommen jährlich zusammen. Alpakawolle ist wärmeregulierend, aus ihr entstehen Schuheinlagen, Sitzauflagen, aber auch Garn, das zum Stricken oder Häkeln verwendet werden kann. Familie Strohmeier verkauft die Produkte, die bei externen Firmen gefertigt werden, in einer eigenen Hofboutique.

Weiter geht es zur nahegelegenen Sommerweide. Mit einem kleinen weißen Geländeauto gräbt sich Strohmeier durch den vom Regen matschigen und mit Schlaglöchern und Pfützen versehenen Forstweg. Das Ziel: die Stuten und Fohlen auf der Weide. Dort angekommen, ruft die Weststeirerin: "Mädi, Mädi, kommts".

Langsam aber doch stapfen die Alpaka-Damen aus dem hohen Gras, hangabwärts Richtung Unterstellplatz. Ein kleines braunes Fohlen springt aufgeregt im Zickzack. Ganz nach unten zu den Weidebesuchern trauen sie sich nicht. Strohmeier deutet auf den Kotplatz der Tiere und sagt: "Alpakas verrichten ihr Geschäft immer an derselben Stelle. Es gibt aber auch Ausreißer, die ihre eigenen Plätze haben".

Sie liebt es, Menschen mit Tieren zusammenzubringen. Jede Wanderung sei etwas anders, denn: "Die Alpakas spiegeln die Menschen wider. Hat ein Besucher eine Pollenallergie, niest das Alpaka, das er an der Leine führt". Trotz dieser Verbindung zum Menschen sind Alpakas Fluchttiere. "Wenn die Tür vom Gehege offen ist, muss ich aber keine Angst haben, dass mir eines davonläuft", sagt die 55-Jährige. Mit Hektik und Stress ginge bei Alpakas ohnehin gar nichts.