Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Bezogen auf die eindrucksvolle Villa von Johann Hammer, die direkt an der A9 bei Lebring liegt, ist diese Frage schnell beantwortet. 1976 hat der Unternehmer sein Haus am Fuße des Buchkogels in der Gemeinde Lang erbaut – noch bevor die A9 errichtet oder erste Flächenwidmungspläne erstellt wurden.