Marmelade, Kuchen, Knödel, Sirup, Eis – die Liste an Köstlichkeiten, die man mit Erdbeeren kreieren kann, ist lang. Aber auch unverarbeitet und frisch vom Feld schmecken die Früchte und sorgen für so manch strahlende Erdbeermünder und rote Finger. Die, also die Erdbeeren, kann man sich auch dieses Jahr auf einigen Erdbeerfeldern in Leibnitz und Deutschlandsberg holen.