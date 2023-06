"Der Mensch ist geschaffen, um zu wirken. Ähnlich wie in der Schöpfung geht es auch heute darum, so zu leben, dass die nachfolgende Generation eine gute Welt vorfindet", sagt Bischof Wilhelm Krautwaschl. Damit beschreibt er, was mit dem Wirtschaftspreis der Diözese Graz-Seckau bewirkt werden soll: Unternehmen, sprich die Menschen dahinter, sollen für ihr nachhaltiges und soziales Wirtschaften geehrt werden.