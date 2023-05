Es brummt und donnert. Es bläst und knistert. Es flackert und lodert. Riesige Objekte in Gelb, Rot, Schwarz und Regenbogenfarben türmen sich vor einem auf, 25 Meter und mehr ragen sie in die Luft. Nein, das ist keine Beschreibung einer Action-Szene aus einem Hollywoodfilm. Vielmehr ist es das Geschehen auf dem sattgrünen Fußballplatz in Fresing, Gemeinde Kitzeck im Sausal, mitten in der Südsteiermark. Und das kurz nach 6 Uhr Früh.