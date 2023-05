Ihr Tatort ist die Küche, ihre Waffen sind Messer und Mixer. In ihren Adern fließen Kräuter-Smoothies und kalte Gurkensuppen. Nichts, was zu intensiv herb schmeckt. Karin Sidak aus Allerheiligen bei Wildon tobt sich in ihrer Küche voll aus. Es gibt nichts, was sie nicht zu einem köstlichen Gericht inspiriert: Minze, Löwenzahn, Mangold und nicht zuletzt Holunder. Über den hat sie sogar ein Buch mit dem Titel "Mit Holunder durchs Jahr" verfasst, das im März im Stocker Verlag erschienen ist.

"Oft lagen zehn aufgeschlagene Bücher am Boden um mich herum und gleichzeitig hatte ich 15 Internetseiten offen zum Recherchieren", erinnert sich die 56-Jährige. Als sie 2021 vom Verlag den Auftrag für ein Buch über den Holunder bekam, dachte sie, sie solle nur ein paar Rezepte beisteuern. Heute prangt ihr Name ganz oben auf dem Umschlag. "Ein Lebenstraum ist für mich in Erfüllung gegangen", sagt die ausgebildete Kräuterpädagogin stolz.

Schon als Kind war Sidak viel in der Natur, zum Beispiel beim Schwammerl- oder Kräutersuchen mit ihren Eltern oder ihrer Großmutter. Auch in der Küche habe sie schon immer gerne "gepatzt und getan", dann schenkte ihr ihre Mutter 2014 ein Kochbuch – das erste von derzeit 700 Exemplaren. "Es gibt keinen Abend, an dem ich nicht mit einem Kochbuch in der Hand auf der Couch mit meinem Mann fernschaue", sagt die Hobbyköchin.

Tatort: Küche

Auf ihrer Maturareise in Paris stürmte sie mit ihrer Mutter nicht die angesagten Boutiquen, sondern brachte allerlei Backformen, Kochutensilien und Bücher voller Rezepte mit nach Hause. Eine Tradition, die sie heute in abgewandelter Form mit Freunden und Familie weiterführt. "Wenn meine beiden Kindern auf Urlaub fahren, bringen sie mir immer ein Buch als Mitbringsel mit", sagt die Südsteirerin und lacht.

Mittlerweile hat sich Sidak auch als Foodbloggerin einen Namen gemacht. Seit über neun Jahren teilt sie auf ihrem Blog "Tatort Küche" Rezepte für Cheesecakes, Löwenzahnhonig, Energy Balls mit Holunderblüten und vieles mehr. Jedes Rezept hat sich die 56-Jährige selbst überlegt, jedes Foto ist selbst gemacht. Mit Stativ und Kamera, anfangs auf einem Küchenstuhl stehend, umringt von Mann und Kindern, die mit dem Essen warten mussten, bis das Foto im Kasten war.

"Zwei Tage gehen locker für einen Blogartikel drauf", sagt Sidak, "der Blog ist ein Teil meines Lebens, aber ich lasse mich beim Veröffentlichen von neuen Rezepten nicht stressen". Meistens schaffen es zwei Einträge im Monat ins Netz, denn hauptberuflich arbeitet die Südsteirerin Teilzeit bei Ikea. Dort plant sie, wie könnte es anders sein, Küchen.

Durch die Brennnessel

Die Freude am Kochen macht jedoch nicht bei Sidak Halt. Während ihr Sohn auch gerne hinterm Herd steht, arbeitet ihre Tochter als Diätologin und unterstützte sie beim Schreiben des Buches. Unterstützung bekam die Kräuterpädagogin auch von ihrem Mann Herbert. "Er isst alles, probiert alles und kriecht mit mir durchs Gestrüpp", erzählt Sidak lachend.

Karin Sidak mit ihrem Buch vor ihrem Gemüse- und Kräutergarten © Julia Haslebner

Seine Qualitäten zeichneten sich schon kurz nach dem Kennenlernen vor knapp 30 Jahren ab. "Er musste mit mir Holunder sammeln gehen und kämpfte sich mit kurzer Hose durch kniehohe Brennnessel, um die Äste des Holunderstrauchs mit einem Regenschirm für mich hinunterzubiegen", erinnert sich die 56-Jährige.

Ob nach dem Holunderbuch ein weiteres Buchprojekt folgen wird, steht noch in den Sternen. Blut geleckt habe die Bloggerin jedoch bereits: "Als ich das fertige Manuskript fürs Buch abgeschickt habe, habe ich mir nur gedacht: Hoffentlich kann ich bald ein neues machen".