Der Österreichische Blasmusikverband hat entschieden: drei Mal Gold für den Bezirk Deutschlandsberg, vier Mal Gold für Leibnitz. Gemeint ist das Leistungsabzeichen in Gold, das am 24. April in der Alten Universität in Graz verliehen wurde. 68 Musikerinnen und Musiker durften sich über diese Auszeichnung, die als höchste Leistungsstufe in der Blasmusik gilt, freuen.