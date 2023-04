Die Deutschlandsberger Bewohner haben alles aufgeboten, was in ihren Kräften stand, um den Kaiser zu ehren. Die Straße vom Bahnhof bis zum Eingang des Marktes glich einer Triumphstraße. Seine Majestät geruhten, im Schritt fahren lassend, alles ins Auge zu fassen und in liebenswürdiger Huld das Publikum zu grüßen, das in Hochrufen die Veteranen-Musik und das Glockengeläute übertönte", so der Bericht einer Tageszeitung aus dem Jahr 1883.