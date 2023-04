Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen – das trifft auf den Neubau des Pflegewohnhauses der Caritas in Wies zu. Denn drei Jahre Planung, Bau und Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner gipfelten am vergangenen Donnerstag in der Eröffnung des neuen Hauses.