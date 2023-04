St. Georgen an der Stiefing

Auto überschlug sich bei Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

In St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) kam es am Montag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Pkw überschlug sich, der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.