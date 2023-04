Wie Gemeinden die hohen Mieten abzufedern versuchen

Fürs Wohnen müssen viele mittlerweile tief in die Tasche greifen. In Deutschlandsberg will die KPÖ eine Mietpreisdeckelung für Gemeindewohnungen. Einige Gemeinden in Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg griffen zu anderen Maßnahmen.