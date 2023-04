Wechsel an der Spitze des Vereins Schilcherland Sozial: Johanna Eberhardt verabschiedete sich in die Bildungskarenz. Nun sind Sie am Zug. Ein Sprung ins kalte Wasser?

GEORG AULINGER: Nein. Ich war ja auch als Regionalkoordinator der Caritas unter anderem im Bezirk Deutschlandsberg unterwegs. Es gibt Parallelen.