Der Leibnitzer Kultursaal trägt seinen Namen, viele Straßen und Gassen im ganzen Land ebenso. Doch wer war Hugo Wolf? Geboren am 13. März 1860 in Windischgrätz (Slovenj Gradec) lernte er von seinem Vater das Klavier- und Geigenspiel. Seine Schulzeit verbrachte er in Graz und am Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal. Ab 1875 lernte Hugo Wolf bei Robert Fuchs am Konservatorium in Wien. Gustav Mahler war einer seiner Mitschüler. Ein dummer Schülerstreich kostete ihn seinen Studienplatz.