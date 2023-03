Nun also doch: Seit dem 15. März ist fix, dass alle SPÖ-Mitglieder über die Parteiführung abstimmen sollen. Das Ergebnis wird Basis für einen außerordentlichen Parteitag im Anschluss sein. Abstimmen dürfen damit auch alle Genossinnen und Genossen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Von SPÖ-Funktionären wird der Vorgang gutgeheißen. So mancher zeigt sich aber von den Streitigkeiten genervt.