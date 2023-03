Die Pandemie hat fast überall Spuren hinterlassen. Auch in der Chorszene. Davon betroffen ist auch der Jugendchor St. Veit in der Südsteiermark. „Zur Coronazeit hat sich der Chor so minimiert, dass wir teilweise nur mehr zu dritt waren", erzählt Hanna Simmerl. Nachdem Petra Luttenberger dann auch die Leitung des Chors niedergelegt hatte, schien dessen Ende besiegelt zu sein. Doch ganz verstummt sind seine Mitglieder noch nicht. Denn: Elisabeth Frießer, Fabian und Hanna Simmerl, Paul Ortler und Julia Buchberger haben entschieden, als Gesangs-Quintett weiterzumachen.