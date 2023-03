Auffangstation in St. Veit

Südsteirerin Michaela Machnitsch pflegt Igel mit Maskarabürstchen

Wenn die Igel aus dem Winterschlaf erwachen, wuselt es nur so in der Igelpflegestation von Michaela Machnitsch. Sie lässt uns an ihrem Igel-Wissen teilhaben und erzählt, warum bei ihr Maskarabürstchen nicht im Bad zu finden sind.