Die Temperaturen steigen, die Sonne lässt sich immer öfter blicken und die Winterkleidung wandern Stück für Stück in den Keller. Nach den trüben, kalten Monaten freuen sich die meisten schon auf den Frühling. Für viele Frauen ist es nun Zeit für neuen, farbenfrohen Ohrschmuck. Schmuckdesignerin Nicole Orgl weiß, was in Sachen Farben besonders angesagt ist. In ihrem Atelier in Gleinstätten kreiert sie Ohrringe, aber auch Ketten und Armbänder für jeden Anlass. Und wenige Meter weiter bekommt man Zubehör fürs Auto, aber dazu später mehr.