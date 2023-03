So mancher hat es schon gesehen und sich gewundert. Gewundert über das, was einem bei so mancher Tankstelle in der Region ins Auge fällt. Nein, gemeint sind nicht hohe Benzin- oder Dieselpreise. Gemeint ist vielmehr etwas, womit man bei einer Tankstelle in seiner Ursprungsfunktion nicht rechnen würde: Menschen, die gemeinsam etwas trinken, gesellig sind. Die Tankstelle als Ort des Zusammenkommens, für viele ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Aber warum ist das so?