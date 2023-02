Johann Posch hat seit jeher viel zu tun. Und was er tut, macht er mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft und Engagement. Selbst im Gespräch ist er beschäftigt, befindet sich gerade im Wald und verrichtet Forstarbeiten. Tätigkeiten, die für ihn selbstverständlich sind, ist er doch in einem kleinen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Krottendorf bei Groß Sankt Florian aufgewachsen. Heute lebt er immer noch dort und widmet sich mit viel Freude der heimischen Landwirtschaft.