Es brannte. Nein, es folgt – glücklicherweise – keine Berichterstattung über einen aktuellen Brandfall. Aber ja, es brannte. Viele Male in den letzten 100 Jahren. Und wie es mit Bränden so ist, bringen sie den Betroffenen Leid, Kummer und finanzielle Sorgen. Letzteres ist ein Thema, dem sich der Wechselseitige Brandhilfeverein Preding angenommen hat. Bis zu dessen Auflösung am Mittwoch, dem 15. Februar, ein ganzes Jahrhundert lang.