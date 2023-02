Im großen Turnsaal der Mittelschule Wildon reiht sich ein Informationsständer an den anderen. Insgesamt 30 Firmen, Schulen und Institutionen, die junge Leute suchen, werben dort auf der Berufsinformationsmesse „Job Dating“ mit ihren Angeboten. Es ist 16.45 Uhr, im Empfangssaal vor der Halle warten bereits zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Die meisten in Begleitung ihrer Eltern, bis sich die braunen Flügeltüren zum Turnsaal öffnen. Um 17 Uhr ist so weit.