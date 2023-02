Ein Fahrverbotsschild, hundert Meter weiter eine Zufahrt und rund 50 Meter weiter wieder ein Fahrverbotsschild. So lässt sich der Verlauf der Florianigasse in Gamlitz beschreiben. Zwischen den Schildern befindet sich die Zufahrt zu Claudia Hermanns Haus, in dem sich auch eine Ferienwohnung und ein Gästezimmer befindet. Das Problem: Eine Befahrung der Florianigasse in diesem Bereich ist nicht gestattet. Auch nicht für Anrainer und daher auch nicht für Hermann und ihre Gäste.