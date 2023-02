Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Georgen an der Stiefing wurde am Samstag (11. Februar) zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person gerufen: Gegen 15.30 Uhr war ein Pkw-Lenker aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand gekracht. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die FF St. Georgen a. d. Stiefing übernahm die Erstversorgung, übergab den Verletzten aber bald an die eintreffenden Rettungskräfte. Zwei First Responder und der Notarzt behandelte den Pkw-Lenker vor Ort, das Rote Kreuz lieferte ihn ins Krankenhaus ein.