Auch wenn es für viele bereits lange zurückliegt, jeder hat es erlebt: das aufregende letzte Jahr vor einem Schulwechsel. Das Abschiednehmen von Klassenkolleginnen. Und die Aufregung und Nervosität wegen dem, was kommt: eine neue Schule, eine neue Klasse, ein neuer Lebensabschnitt. 2490 Schülerinnen und Schüler in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg erfahren gerade genau das. Sie verschlägt es kommendes Schuljahr auf neues schulisches Terrain. Die Entscheidung wohin es gehen soll, rückt dabei immer näher, denn: Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 können an allen Schulen zwischen Montag, dem 27. Februar und Freitag, dem 10. März eingebracht werden.