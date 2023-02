Südsteirerin Judith Senoner denkt Unternehmensführung neu

Judith Senoner aus Ehrenhausen an der Weinstraße ist überzeugt: Mitarbeiterführung und Kindererziehung haben so einiges gemeinsam. Wieso, erzählt sie in ihrem Podcast "Der SARA Weg". Jetzt möchte sie beim Ö3-Podcast-Award 2023 mitmachen.