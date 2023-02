824,55 Hektar. So groß sind die Freiflächen, die steiermarkweit für den Photovoltaikausbau reserviert sind. Teilweise sollen in den kommenden Jahren ganze Landstriche mit PV-Anlagen verbaut werden, so zum Beispiel in der Gemeinde Tillmitsch (Bezirk Leibnitz). Auch für Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ist eine PV-Vorrangzone von über 18 Hektar vorgesehen.