Noch herrscht auf den Landes- und Bundesstraßen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg freie Fahrt. Sobald es wieder wärmer wird, ist da und dort aufgrund von Bauarbeiten aber wieder mit Behinderungen zu rechnen. 85 Millionen Euro pumpt das Land Steiermark laut Verkehrsreferent Anton Lang heuer in sein Straßennetz. Davon fallen knapp 4,5 Millionen Euro in die Zuständigkeit der Baubezirksleitung Südweststeiermark.