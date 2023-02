Ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Aufgabe – und all das in über 10.000 Kilometer Entfernung von zu Hause. Eine Distanz, die nahezu einem Viertel des gesamten Erdumfangs entspricht. Was für viele Heimatverbundene wie ein Horrorszenario klingt, wird für Dolores Körbler aus Leutschach an der Weinstraße kommenden Sommer zur Realität. Als eine von 18 Freiwilligen macht sie sich auf ins ferne Ecuador, ein 17,8-Millionen-Einwohner-Land an der Westküste Südamerikas, eingebettet zwischen Kolumbien und Chile.

Doch was bringt jemanden dazu, so einen Schritt zu wagen? "Der Hauptgrund ist für mich die immense persönliche Weiterentwicklung, von der mir schon meine Geschwister vorgeschwärmt haben. Zusätzlich möchte ich aber auch ein Jahr meines Lebens nutzen, um meine Ressourcen für die Arbeit mit Menschen einzusetzen, die nicht so viele Ressourcen haben", fasst die 21-Jährige zusammen. Bereits ihre Geschwister haben als Freiwillige in Ecuador gearbeitet, sie sei von ihnen schon früh bestärkt worden, auch eine derartige Erfahrung zu machen.

Arbeitsalltag in der Anden-Hochebene

Einsatzort der Südsteirerin ist ab Ende August die in der Anden-Hochebene gelegene ecuadorianische Stadt Ambato, wo sie insgesamt elf Monate als Freiwillige verbringen wird. Ihr Alltag? "Ich werde in einem Oratorium arbeiten und darf Kinder und Jugendliche im Laufe des Tages beim Lernen und bei ihren Aufgaben unterstützen. Es ist so: In Ecuador geht eine Hälfte der Kinder am Vormittag und eine am Nachmittag in die Schule. So betreuen wir die Kinder abwechselnd", schildert Dolores Körbler ihren zukünftigen Aufgabenbereich.

Perspektivenwechsel



Hinter dem Freiwilligendienst in Ecuador steht "Volontariat bewegt" – eine Initiative der Salesianer Don Bosco und "Jugend eine Welt", die jungen Menschen zwischen 18 und 35 mit dem freiwilligen Sozialdienst im Ausland einen anderen Blickwinkel auf die Welt ermöglichen möchte. "Das Volontariat im Globalen Süden ist eine einmalige Chance für einen globalen Perspektivenwechsel. Die Volontärinnen und Volontäre wachsen an dieser Erfahrung persönlich und kommen mit einem neuen Blick auf die Welt und das eigene Leben aus diesem Jahr zurück", erklärt Geschäftsführerin Mariama Sow. Einsatzgebiete sind derzeit Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa und der Kaukasus. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Don Bosco-Sozialprojekten bildet das Herzstück.

Es geht nicht um Heldentum

Für jeden angehenden Freiwilligen verpflichtend: ein mehrmonatiger Vorbereitungskurs, der die Volontäre an ihre Zeit im Ausland heranführen soll. Im Kern steht jedoch nicht die Vermittlung von Wissen, sondern vielmehr die Vorbereitung auf mögliche Herausforderungen vor Ort. "Es waren so viele wichtige Themen dabei, die mir zuerst gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel Themen wie die Genderrollenverteilung im Land und der Umgang mit Höhen und Tiefen des Volontariats", sagt die 21-Jährige dazu. Besonders wichtig sei ihr jedoch das Thema "White Saviorism", auf Deutsch "weißes Rettertum" (mehr dazu in der Factbox): "Ich fand es sehr gut, dass wir das behandelt haben. Denn wir sind hier nicht die Helden, sondern dort einfach Bestandteil des alltäglichen Lebens."

Wie es Dolores Körbler vor ihrem großen Abenteuer geht? "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke. Ich bin total nervös, die Heimat und meine Familie zu verlassen, gleichzeitig bin ich aber total gespannt und freue mich sehr!" Jetzt sei ihr Kopf aber woanders, die Psychologiestudentin befindet sich gerade mitten in der Prüfungszeit.