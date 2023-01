Zurückgezogen, rastlos und verschlossen: So sei Waltraud S. seit dem Tod ihres Mannes vor eineinhalb Jahren gewesen. Seit mehr als zwei Wochen fehlt von der abgängigen 60-jährigen Stainzerin jede Spur. Ständig unterwegs, kannten sie viele in der Gemeinde. "Sie war unruhig. Manchmal ging sie bis zu fünfmal am Tag zum Grab ihres Mannes. Sie sagte, dass ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fallen würde", erinnert sich ihre ehemalige Nachbarin Andrea Schweinzer.