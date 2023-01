Entlang der Mur in Wildon

Von Bibern angenagte Bäume drohen auf Stromleitung zu stürzen

Aktuell häufen sich am östlichen Murufer in Wildon Biberschäden an Bäumen. Weil einige davon im Nahbereich einer Hochspannungsleitung liegen, müssen sie präventiv entfernt werden.