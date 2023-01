"Geh' in die Knia, wegen dir, wegen dir, oh Evelyn", singen "Die Südsteirer" beim Finale ihres Auftritts bei der diesjährigen Ausgabe des "Wenn die Musi spielt" Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim. Dabei gingen sie auch tatsächlich in die Knie. Und das in perfekter Synchronität. "Eigentlich sind wir absolute Nicht-Tänzer. Gudrun hat uns voriges Jahr schon geholfen, ohne sie hätten wir uns das nicht getraut", erzählt Julian Gigler über den Bezug der Truppe zum Tanzen. Der Hintergrund: Gudrun Posedu, Choreografin der Showcompany Dance Production in Graz, studierte auch heuer mit den fünf Burschen für das TV-Format eine eigene Choreografie ein. Dieses Mal für ihre Single "Evelyn".