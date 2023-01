Wildon, Allerheiligen bei Wildon, Lebring-St. Margarethen, Gralla, Tillmitsch, St. Veit in der Südsteiermark, Straß in Steiermark und Groß St. Florian. In diesen Gemeinden der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg hat das Land Steiermark in Summe über 195 Hektar Freiflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen reserviert. Diese Maßnahme sorgt jedoch nicht bei allen betroffenen Bürgermeistern für positives Feedback.